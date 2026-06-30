बारिश में कार चलाते समय न करें ये गलतियां

बारिश में कार चलाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:39 am Jun 30, 202609:39 am

क्या है खबर?

मानसून के दौरान कई शहरों में सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे कार चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना या वाहन खराब होने की वजह बन सकती है। इसलिए पानी भरी सड़क पर कार चलाते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सही तरीके से ड्राइविंग करने से आप अपनी सुरक्षा के साथ कार को भी नुकसान और महंगे रिपेयर खर्च से आसानी से बचा सकते हैं।