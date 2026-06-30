बारिश में कार चलाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां
क्या है खबर?
मानसून के दौरान कई शहरों में सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे कार चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना या वाहन खराब होने की वजह बन सकती है। इसलिए पानी भरी सड़क पर कार चलाते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सही तरीके से ड्राइविंग करने से आप अपनी सुरक्षा के साथ कार को भी नुकसान और महंगे रिपेयर खर्च से आसानी से बचा सकते हैं।
#1
पानी में उतरने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
अगर सड़क पर ज्यादा पानी भरा हो तो पहले उसकी गहराई का अंदाजा लगाएं। पानी बहुत ज्यादा होने पर उस रास्ते से जाने से बचें। अगर दूसरी गाड़ियां सुरक्षित निकल रही हों, तभी धीरे-धीरे आगे बढ़ें। कार को कम गति में रखें और बीच रास्ते में बिल्कुल न रोकें। लगातार एक समान रफ्तार बनाए रखने से इंजन में पानी जाने का खतरा कम होता है और वाहन सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ता रहता है।
#2
ये गलतियां बिल्कुल न करें
पानी भरी सड़क पर तेज रफ्तार से कार चलाने से बचें, क्योंकि इससे पानी इंजन तक पहुंच सकता है। अचानक ब्रेक लगाने या तेजी से एक्सीलेटर दबाने की भी गलती न करें। अगर कार बीच पानी में बंद हो जाए तो उसे बार-बार स्टार्ट करने की कोशिश बिल्कुल न करें। ऐसा करने से इंजन को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है और मरम्मत का खर्च काफी बढ़ सकता है, जिससे बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।
#3
बाहर निकलने के बाद भी करें जरूरी जांच
पानी वाले रास्ते से निकलने के बाद कुछ दूरी तक हल्के-हल्के ब्रेक दबाकर उनकी कार्यक्षमता जांच लें। अगर ब्रेक सामान्य लगें तभी सामान्य गति से वाहन चलाएं। साथ ही टायर, लाइट और इंजन की भी जांच करें। अगर कार से कोई अजीब आवाज आए या चेतावनी लाइट जलने लगे तो तुरंत सर्विस सेंटर में जांच कराएं, ताकि आगे किसी बड़ी खराबी से बचा जा सके और सफर पूरी तरह सुरक्षित बना रहे।