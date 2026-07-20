हुंडई अपने ऐप के जरिए EV चार्जिंग की सुविधा दे रही है

मायहुंडई ऐप 30,000 से ज्यादा EV चार्जिंग पॉइंट्स तक देगी पहुंच

क्या है खबर?

हुंडई मोटर कंपनी ने मायहुंडई ऐप के जरिए देशभर में 30,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग पॉइंट तक पहुंच देकर अपने EV इकोसिस्टम के बड़े विस्तार की घोषणा की है। कई चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स (CPOs) और सर्विस प्रोवाइडर्स की साझेदारी से बना यह इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म भारत के सबसे बड़े चार्जिंग नेटवर्क में से एक है, जिसे एक ही मोबाइल ऐप के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह चार्जिंग प्लेटफॉर्म सभी ब्रांड की इलेक्ट्रिक कारों के लिए खुला है।