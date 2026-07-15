E20 लागू होने के बाद गाड़ियों में माइलेज घटने की समस्या सामने आई है

E20 लागू होने के बाद 60 फीसदी गाड़ियों का माइलेज 10 फीसदी से ज्यादा गिरा- सर्वे

क्या है खबर?

2023-24 के दौरान पेट्रोल गाड़ियां खरीदने वाले लगभग 60 फीसदी मालिकों का कहना है कि उनकी गाड़ियों का माइलेज 10 फीसदी से ज्यादा कम हो गया है। यह गिरावट अप्रैल, 2025 में E20 (20 फीसदी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) लागू होने के बाद आई है। यह जानकारी लोकलसर्कल्स की ओर से हाल ही में कराए गए एक सर्वे में सामने आई है। इन नतीजों से ईंधन की गुणवत्ता और उसमें संभावित मिलावट को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।