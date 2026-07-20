MG ने M9 और साइबरस्टर के कौचर एडिशन पेश किए हैं

MG ने पेश किए M9 और साइबरस्टर के कौचर एडिशन, जानिए क्या है इनमें खास

क्या है खबर?

लग्जरी कार निर्माता अक्सर खास कलेक्टर मॉडल बनाने के लिए फैशन हाउस के साथ मिलकर काम करती रही हैं और अब MG मोटर्स इस कॉन्सेप्ट को भारत में लेकर आई है। कंपनी के लग्जरी रिटेल प्लेटफॉर्म MG सेलेक्ट ने मशहूर फैशन डिजाइनर गौरव गुप्ता के साथ मिलकर साइबरस्टर और M9 के कौचर एडिशन पेश किए हैं। दोनों मॉडल्स को मुंबई के जियो वर्ल्ड कंवेंशन सेंटर में गुप्ता के लेटेस्ट 'लाइट सॉन्ग' कलेक्शन की लॉन्चिंग के दौरान दिखाया गया।