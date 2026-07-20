MG ने पेश किए M9 और साइबरस्टर के कौचर एडिशन, जानिए क्या है इनमें खास
क्या है खबर?
लग्जरी कार निर्माता अक्सर खास कलेक्टर मॉडल बनाने के लिए फैशन हाउस के साथ मिलकर काम करती रही हैं और अब MG मोटर्स इस कॉन्सेप्ट को भारत में लेकर आई है। कंपनी के लग्जरी रिटेल प्लेटफॉर्म MG सेलेक्ट ने मशहूर फैशन डिजाइनर गौरव गुप्ता के साथ मिलकर साइबरस्टर और M9 के कौचर एडिशन पेश किए हैं। दोनों मॉडल्स को मुंबई के जियो वर्ल्ड कंवेंशन सेंटर में गुप्ता के लेटेस्ट 'लाइट सॉन्ग' कलेक्शन की लॉन्चिंग के दौरान दिखाया गया।
लुक
गाड़ियों के लुक में किया बदलाव
कौचर एडिशन को गौरव गुप्ता के खास 'सर्पेंट इनफिनिटी' डिजाइन से प्रेरित होकर खास डिटेलिंग, लेयर्ड टेक्सचर और हाथ से तैयार किए गए एलिमेंट शामिल किए गए हैं, जो उनके कौचर क्रिएशन में दिखने वाली कारीगरी को दिखाते हैं।
साइबरस्टर को रनवे प्रेजेंटेशन में भी शामिल किया गया था, जिससे यह कलेक्शन फैशन से मोबिलिटी तक फैल गया।
इस नई पेशकश के साथ उस साझेदारी का दायरा और बढ़ गया है, जो इसी साल शुरू हुई थी।
उपलब्धता
सीमित संख्या में हाेंगे उपलब्ध
कौचर एडिशन में स्टैंडर्ड मॉडल्स के मुकाबले कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है और न ही इनके फीचर्स में कोई अंतर है।
दोनों ही एडिशन की महज 50-50 गाड़ियां बनाई जाएंगी। इससे ये भारत में पेश किए जाने वाले सबसे दुर्लभ MG मॉडल्स में से एक बन जाएंगी।
इनकी बिक्री केवल सेलेक्ट रिटेल नेटवर्क के जरिए होगी। प्री-रिजर्वेशन शुरू हो चुके हैं, जबकि कीमतों का ऐलान 3 अगस्त को किया जाएगा।