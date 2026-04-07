MG मैजेस्टर को टोयाेटा फॉर्च्यूनर की टक्कर में उतारा जाएगा

MG मैजेस्टर की लॉन्च तारीख का खुलासा, जानिए क्या मिलेगी खूबियां

क्या है खबर?

JSW MG मोटर्स ने अपनी बड़ी SUV मैजेस्टर की लॉन्च तारीख की पुष्टि कर दी है। टोयाेटा फॉर्च्यूनर की प्रतिद्वंद्वी यह गाड़ी 20 अप्रैल को दस्तक देगी। MG मैजेस्टर 3 वेरिएंट- शार्प 4X2, सैवी 4X2 और सैवी 4X4 में उपलब्ध होगी, जबकि चुनने के लिए मेटल ब्लैक, पर्ल व्हाइट, कंक्रीट ग्रे और मेटल ऐश रंग विकल्प मिलेंगे और यह 6 और 7-सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन में आएगी। आगामी मैजेस्टर MG ग्लॉस्टर की जगह लेगी और इसकी डिलीवरी मई से शुरू होगी।