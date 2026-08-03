MG M9 और साइबरस्टर कॉउचर एडिशन की डिलीवरी 10 अगस्त से शुरू होगी

MG M9 और साइबरस्टर कॉउचर एडिशन भारत में लॉन्च, जानिए कितनी हैं इनकी कीमत

क्या है खबर?

JSW MG मोटर्स ने MG सेलेक्ट ब्रांड के तहत अपनी M9 और साइबरस्टर के कॉउचर एडिशन लॉन्च किए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर फैशन डिजाइनर गौरव गुप्ता के साथ मिलकर बनाए गए इन लिमिटेड एडिशन मॉडल में डिजाइनर की खास कॉउचर क्रिएशंस से प्रेरित एक्सक्लूसिव डिजाइन एलिमेंट्स शामिल हैं। इनकी बुकिंग शुरू हो गई है और डिलीवरी 10 अगस्त से शुरू होगी। इन मॉडल्स को पिछले दिनों मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में पेश किया गया था।