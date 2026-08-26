MG हेक्टर टोमाहॉक EV एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज देगी

MG हेक्टर टोमाहॉक EV भारत में लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर

क्या है खबर?

MG मोटर्स ने हेक्टर टोमाहॉक EV को भारत में लॉन्च किया है। यह कंपनी के ADAPT मल्टी-न्यू-एनर्जी प्लेटफॉर्म पर आधारित पहली प्रोडक्शन SUV है। यह 5 और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है और डिलीवरी सितंबर में शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी ने बैटरी एज ए सर्विस (BaaS) प्रोग्राम की भी सुविधा दी है, जिसमें गाड़ी को बैटरी पर 4.9 रुपये प्रति किलोमीटर किराए के साथ कम कीमत में खरीदने का विकल्प मिलता है।