MG मैजेस्टर की कीमत 3 महीने में दूसरी बार बढ़ाई गई है

MG ने गाड़ियों की कीमत एक लाख रुपये तक बढ़ाई, जानिए कौनसे हैं ये मॉडल

क्या है खबर?

MG मोटर्स ने विंडसर EV और मैजेस्टर SUV की कीमतों में बदलाव किया है। ये नई कीमतें इसी महीने से लागू होंगी। कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज की कीमतों में 15,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जबकि फ्लैगशिप मॉडल मैजेस्टर के तीनों वेरिएंट्स की कीमत में एक लाख रुपये का इजाफा हुआ है। कीमतों में यह बदलाव स्टैंडर्ड विंडसर EV और बड़ी बैटरी वाले विंडसर प्रो दोनों पर लागू होता है।