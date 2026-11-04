मर्सिडीज-बेंज GLC इलेक्ट्रिक को 6 रंगों में पेश किया गया है

मर्सिडीज-बेंज ने भारत में लॉन्च की GLC इलेक्ट्रिक, जानिए कीमत और फीचर

क्या है खबर?

मर्सिडीज-बेंज ने भारत में नई GLC इलेक्ट्रिक को लॉन्च कर दिया है। इसे देश में ही असेंबल किया जा रहा है और यह कंपनी की इलेक्ट्रिक SUV लाइनअप में एक नया शुरुआती मॉडल बन गई है। GLC इलेक्ट्रिक का अपने पेट्रोल/डीजल मॉडल से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और व्हीलबेस के मामले में बड़ी है। इसे 6 रंग विकल्पों- शीयर ब्लू, लैवेंडर सिल्वर, ऑब्सीडियन ब्लैक, ओपलाइट व्हाइट ब्राइट, पेटागोनिया रेड मेटैलिक और अल्पाइन ग्रे सॉलिड में पेश किया है।