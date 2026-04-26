मर्सिडीज-बेंज ने C-क्लास और E-क्लास के सेलिब्रेशन एडिशन पेश किए हैं

मर्सिडीज-बेंज ने लॉन्च किए C-क्लास और E-क्लास के सेलिब्रेशन एडिशन, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

मर्सिडीज-बेंज ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय C-क्लास और E-क्लास मॉडल्स के विशेष 'सेलिब्रेशन एडिशन' लॉन्च किए हैं। ये नए वेरिएंट कंपनी की 140वीं वर्षगांठ के जश्न का हिस्सा हैं। प्रत्येक मॉडल की केवल 140 गाड़ियां ही बनाई गई हैं और इनमें स्टैंडर्ड वर्जन की तुलना में कई अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं। इनमें डैश कैमरा, रियर सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन, रियर सीट कुशन और एक खास संग्रहणीय वस्तु शामिल हैं, जो मालिक होने के अनुभव को बेहतर बनाती हैं।