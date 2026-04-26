मर्सिडीज-बेंज ने लॉन्च किए C-क्लास और E-क्लास के सेलिब्रेशन एडिशन, जानिए कितनी है कीमत
क्या है खबर?
मर्सिडीज-बेंज ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय C-क्लास और E-क्लास मॉडल्स के विशेष 'सेलिब्रेशन एडिशन' लॉन्च किए हैं। ये नए वेरिएंट कंपनी की 140वीं वर्षगांठ के जश्न का हिस्सा हैं। प्रत्येक मॉडल की केवल 140 गाड़ियां ही बनाई गई हैं और इनमें स्टैंडर्ड वर्जन की तुलना में कई अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं। इनमें डैश कैमरा, रियर सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन, रियर सीट कुशन और एक खास संग्रहणीय वस्तु शामिल हैं, जो मालिक होने के अनुभव को बेहतर बनाती हैं।
C-क्लास
C-क्लास सेलिब्रेशन एडिशन में मिलती है ये सुविधाएं
C-क्लास सेलिब्रेशन एडिशन में 2.0-लीटर का 4-सिलेंडर डीजल इंजन लगा है, जो माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम से लैस है। यह सिस्टम 197bhp की पावर के साथ-साथ 20bhp का अतिरिक्त बूस्ट और 440Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है। ट्रांसमिशन के लिए 9-स्पीड ऑटोमैटिक की सुविधा है। इस लग्जरी कार में हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360-डिग्री कैमरा, बर्मेस्टर साउंड सिस्टम, 11.9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसी सुविधाएं हैं। इसके सेलिब्रेशन एडिशन की कीमत 62.40 लाख रुपये है।
E-क्लास
E-क्लास सेलिब्रेशन एडिशन की कितनी है कीमत?
भारत में केवल लॉन्ग व्हीलबेस मॉडल में उपलब्ध E-क्लास सेलिब्रेशन एडिशन में 194bhp की पावर और 440Nm टॉर्क वाला 2.0-लीटर डीजल इंजन लगा है, जो 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और रियर-व्हील ड्राइव के साथ आता है। इसमें 14.4-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 64 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग, 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे बैठे यात्रियों के लिए इलेक्ट्रिक सनब्लाइंड्स, पैनोरमिक सनरूफ और वायरलेस चार्जिंग जैसी प्रमुख सुविधाएं हैं। E-क्लास सेलिब्रेशन एडिशन की कीमत 82.70 लाख रुपये (कीमतें एक्स-शोरूम) है।