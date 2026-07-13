मर्सिडीज-बेंज ने अपनी गाड़ियों को E20 फ्यूल के लिए उपयुक्त बताया

BMW के बाद मर्सिडीज-बेंज ने भी किया E20 फ्यूल का समर्थन

क्या है खबर?

मर्सिडीज-बेंज ने E20 (20 फीसदी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) फ्यूल का समर्थन करते हुए आधिकारिक बयान जारी किया है। कार निर्माता ने लिखा, "मर्सिडीज-बेंज के लिए ग्राहकों की सुरक्षा, गाड़ी की विश्वसनीयता और प्रदर्शन सबसे ज्यादा जरूरी हैं। उसकी सभी पेट्रोल BS VI गाड़ियां E20 फ्यूल के साथ इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हैं और संबंधित अधिकारियों द्वारा इसके लिए सर्टिफाइड भी हैं।" कंपनी ने कहा, "हम ग्राहकों की किसी भी तकनीकी पूछताछ में उनकी मदद करके खुश हैं।"