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BMW के बाद मर्सिडीज-बेंज ने भी किया E20 फ्यूल का समर्थन
मर्सिडीज-बेंज ने अपनी गाड़ियों को E20 फ्यूल के लिए उपयुक्त बताया

BMW के बाद मर्सिडीज-बेंज ने भी किया E20 फ्यूल का समर्थन

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jul 13, 2026
05:08 pm
क्या है खबर?

मर्सिडीज-बेंज ने E20 (20 फीसदी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) फ्यूल का समर्थन करते हुए आधिकारिक बयान जारी किया है। कार निर्माता ने लिखा, "मर्सिडीज-बेंज के लिए ग्राहकों की सुरक्षा, गाड़ी की विश्वसनीयता और प्रदर्शन सबसे ज्यादा जरूरी हैं। उसकी सभी पेट्रोल BS VI गाड़ियां E20 फ्यूल के साथ इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हैं और संबंधित अधिकारियों द्वारा इसके लिए सर्टिफाइड भी हैं।" कंपनी ने कहा, "हम ग्राहकों की किसी भी तकनीकी पूछताछ में उनकी मदद करके खुश हैं।"

BMW

BMW ने कही थी यह बात 

इससे पहले BMW समूह इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हरदीप सिंह बराड़ ने हाल ही में फ्यूल की तैयारी के बारे में बात की।

उनके अनुसार, कंपनी की पेट्रोल गाड़ियां लंबे समय से ज्यादा इथेनॉल वाले ब्लेंड को सपोर्ट करती रही हैं। ये कारें पहले से ही E25 तक के फ्यूल के लिए तैयार हैं।

उन्होंने इथेनॉल ब्लेंडिंग पर्यावरण के लिहाज से और पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता कम करने में अहम कदम बताया।

विरोध 

क्यों हो रहा E20 फ्यूल का विरोध? 

भारत में E20 फ्यूल लागू करने के फैसले का देशभर में ग्राहकों ने कड़ा विरोध किया है। सरकार ने इसकी समय-सीमा को आगे बढ़ाते हुए E20 को पहले ही मुख्य ईंधन बना दिया है।

इस वजह से विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई है।

कई वाहन चालकों ने बताया है कि गाड़ी की माइलेज में कमी आई है, जो सरकारी अनुमान से ज्यादा है। इसके अलावा, इंजन को नुकसान हो सकता है।

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