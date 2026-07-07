M6GT फॉर्मूला 1 से पहले पेश हुई थी

मैकलारेन ने 50 साल पुरानी सुपरकार को फिर बनाया, मिलता है V8 इंजन

क्या है खबर?

मैकलारेन ने हाल ही में उस खोई हुई सुपरकार को फिर से बनाया है, जो मशहूर फॉर्मूला 1 (F1) से पहले आई थी। ब्रिटिश फॉर्मूला 1 टीम ने F1 से बहुत पहले M6GT बनाई थी। कंपनी ने उसी असली मोल्ड का इस्तेमाल करके इस कार को फिर से बनाया। M6GT का कभी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन 50 साल से ज्यादा समय के बाद मैकलारेन स्पेशल ऑपरेशंस (MSO) डिवीजन ने इस नाम को फिर से जिंदा किया है।