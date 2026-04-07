मारुति विक्टोरिस को पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया गया था

मारुति विक्टोरिस ने बिक्री में बनाया कीर्तिमान, 7 महीने में मिले 75,000 से ज्यादा ग्राहक

क्या है खबर?

मारुति सुजुकी की मिडसाइज SUV विक्टोरिस ने पिछले साल सितंबर में लॉन्च होने के 7 महीनों के भीतर 75,590 की बिक्री दर्ज की है, जो भारत के यात्री वाहन (PV) सेगमेंट में मजबूत प्रारंभिक प्रतिक्रिया का संकेत देती है। विक्टोरिस ने लॉन्च के महीने में 4,261 की बिक्री दर्ज की, जिसके बाद अक्टूबर, 2025 में बिक्री में तेजी से वृद्धि हुई और यह बढ़कर 13,496 तक पहुंच गई। इसके बाद नवंबर में 12,300 और दिसंबर में गिरकर 6,210 रह गई।