मारुति सुजुकी वैगनआर बायोफ्लेक्स लॉन्च, 85 फीसदी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से चलेगी

पावरट्रेन

ऐसा है गाड़ी का पावरट्रेन

बोनट के नीचे वैगरआर बायोफ्लेक्स में 1.2-लीटर K12N नैचुरली एस्पिरेटेड 4-सिलेंडर फ्लेक्स फ्यूल इंजन मिलता है। इस इंजन में एक खास ECU लगा है, जो E85 तक के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को जलाने में सक्षम है। कार में E85 तक के फ्यूल को संभालने के लिए अपडेटेड फ्यूल स्टोरेज, फ्यूल सप्लाई और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी दिए गए हैं। इसकी कीमत 7.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जो 86,000 रुपये अधिक है और यह केवल कमर्शियल खरीदारों के लिए उपलब्ध है।