मारुति सुजुकी की बाजार हिस्सेदारी 13 साल के निचले स्तर पर पहुंची

SUV सेगमेंट SUV सेगमेंट में भी नहीं मिला फायदा पिछले 3.5 सालों में सबसे बड़ी कार निर्माता की ओर से तेजी से बढ़ते स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (SUV) सेगमेंट में जिम्नी और विक्टोरिस जैसी गाड़ियां लॉन्च करने के बावजूद यह गिरावट आई है। SUV सेगमेंट अब भारत के यात्री वाहन बाजार का 67 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन इस श्रेणी में मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से भी कम है। यह हाल के वर्षों में उद्योग की वृद्धि को गति देने वाले इस सेगमेंट में इसकी कमजोरी उजागर करती है।

बढ़त इन मॉडल्स पर ज्यादा निर्भर है कंपनी कंपनी मारुति वैगनआर, स्विफ्ट और बलेनो जैसी 4-मीटर से कम लंबाई वाली कारों पर निर्भर है, जहां इसकी 67 प्रतिशत की मजबूत हिस्सेदारी है। हालांकि, इस सेगमेंट में वृद्धि दर में गिरावट आई है और वित्त वर्ष 2026 में यह 2 प्रतिशत से भी कम रही, जबकि यूटिलिटी वाहनों में यह 11 प्रतिशत थी। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता मांग में बदलाव के कारण मारुति का दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार बाजार में दबदबा कम हो रहा है।

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