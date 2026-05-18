मारुति सुजुकी ने खरखोदा के दूसरे प्लांट में उत्पादन शुरू कर दिया है

मारुति सुजुकी ने खरखोदा के दूसरे प्लांट में शुरू किया उत्पादन, जानिए कितनी है क्षमता

क्या है खबर?

मारुति सुजुकी ने हरियाणा के खरखोदा में अपने दूसरे प्लांट में सोमवार (18 मई) से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 2.5 लाख है। यह पहले प्लांट की 2.5 लाख उत्पादन क्षमता के अतिरिक्त है। इसके जुड़ने से कार निर्माता के सभी प्लांट्स की कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 26.5 लाख प्रति वर्ष हो गई है। कंपनी ने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि दूसरे प्लांट में कौन-सी कारें निर्मित की जा रही हैं।