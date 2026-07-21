मारुति सुजुकी की कारें अगले महीने से महंगी हो जाएगी

मारुति सुजुकी की कारें अगस्त से हो जाएंगी 30,000 रुपये तक महंगी

क्या है खबर?

दिग्गज कार निर्माता मारुति सुजुकी ने अगस्त से अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को दी गई कंपनी की लेटेस्ट रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, कीमतें 30,000 रुपये तक बढ़ाई जाएंगी। हालांकि, बढ़ोतरी की सटीक रकम मॉडल के हिसाब से अलग-अलग होगी। देश की सबसे बड़ी पैसेंजर गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने कीमतों में हालिया बदलाव की वजह इनपुट कॉस्ट (लागत) में लगातार हो रही बढ़ोतरी को बताया है।