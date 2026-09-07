मारुति सुजुकी की चुनिंदा कारें इस महीने से महंगी हो जाएंगी

मारुति सुजुकी की कारें 20,000 रुपये तक होंगी महंगी, मई के बाद तीसरी बढ़ोतरी

क्या है खबर?

मारुति सुजुकी ने सोमवार (7 सितंबर) को चुनिंदा मॉडल्स की कीमतें 20,000 रुपये तक बढ़ाने का ऐलान किया है। मई के बाद से कीमतों में यह तीसरी बढ़ोतरी होगी। पिछली 2 बार हुई बढ़ोतरी में कंपनी की सभी कारें शामिल थीं, लेकिन इस बार कीमतें केवल कुछ चुनिंदा मॉडल्स के लिए बढ़ाए जाएंगी। मारुति ने इस फैसले की वजह लगातार बढ़ती महंगाई और ज्यादा लागत को बताया है। किन मॉडल्स और वेरिएंट्स के दाम बढ़ेंगे इसकी जानकारी नहीं दी गई।