मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की कीमत में इजाफा कर दिया है

मारुति सुजुकी की कारें आज से हुई महंगी, जानिए कितने बढ़े दाम

क्या है खबर?

मारुति सुजुकी ने चुनिंदा मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई कीमतें रविवार (22 नवंबर) से लागू हो गई हैं। कंपनी के अनुसार, कीमतों में अनुमानित औसत बढ़ोतरी लगभग 0.31 फीसदी होगी। एक नियामक फाइलिंग में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता ने बताया कि लगातार बढ़ते लागत दबाव के कारण कीमतों में यह बदलाव करना पड़ा है। उसने लागत कम करने के प्रयास किए, लेकिन बढ़ी लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना जरूरी हो गया।