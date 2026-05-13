मारुति सुजुकी ने अब 30 लाख कारें ट्रेनों से भेजी हैं

मारुति सुजुकी कारों की ट्रेनों से डिलीवरी 30 लाख के पार

क्या है खबर?

मारुति सुजुकी ने भारतीय रेलवे के माध्यम से 30 लाख से अधिक कारों की डिलीवरी का आंकड़ा पार कर लिया है। यह हरित लॉजिस्टिक्स यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कंपनी ने कहा कि यह पूरे भारत में पर्यावरण के अनुकूल और रेल आधारित वाहन परिवहन पर उसके बढ़ते फोकस को दर्शाता है। ट्रेन के माध्यम से भेजी गई गाड़ियों का हिस्सा वित्त वर्ष 2014-15 के 5 फीसदी से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 26.5 फीसदी हो गया है।