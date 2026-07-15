मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट की मिली झलक, बुकिंग हुई शुरू

मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में हल्के कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं। इसमें अपडेटेड फ्रंट और रियर बंपर, नई लाइटिंग और नए अलॉय व्हील डिजाइन मिल सकते हैं।

इसके साथ ही केबिन में भी नई अपहोल्स्ट्री, नए ट्रिम फिनिश और कुछ अतिरिक्त फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा, 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, पावर्ड ड्राइवर सीट, एम्बिएंट लाइटिंग और अन्य सुविधाएं भी होने की संभावना है।

सूत्रों का कहना है कि नई ब्रेजा में ADAS सुइट नहीं मिलेगा।