मारुति सुजुकी विक्टोरिस पर की सीमित समय के लिए छूट दी जा रही है

मारुति सुजुकी ने विक्टोरिस पर की छूट की घोषणा, जानिए कितना मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

कई कार निर्माताओं ने पिछले महीने से अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ा दी है, जबकि कुछ ने अपने चुनिंदा मॉडल्स को सुलभ बना दिया है। मारुति सुजुकी ने विक्टोरिस SUV पर विशेष छूट की घोषणा की है। पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुई इस गाड़ी पर पहली बार छूट की घोषणा की है। इस पर आप 78,000 रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं। यह लाभ सीमित अवधि के लिए ही उपलब्ध हैं, जो स्टॉक उपलब्धता पर निर्भर है।