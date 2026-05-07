मारुति डिजायर पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है

मारुति डिजायर अप्रैल में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, जानिए शीर्ष-10 मॉडल

क्या है खबर?

हैचबैक, सेडान, MPV और SUV श्रेणियों में मजबूत मांग के चलते अप्रैल में कार बिक्री में अच्छी वृद्धि दर्ज हुई है। शीर्ष-10 कारों की कुल बिक्री 1.83 लाख रही, जो अप्रैल, 2025 में बेची गई 1.48 लाख की तुलना में 23.31 फीसदी अधिक है। मारुति सुजुकी की डिजायर सबसे अधिक बिकने वाली कार बनकर उभरी है, जिसे 23,580 खरीदार मिले हैं, जो पिछले साल इसी महीने में बिकी 16,996 की तुलना में 38.74 फीसदी की शानदार वृद्धि है।