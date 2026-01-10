मारुति बलेनो बनी दिसंबर में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, जानिए SUV में कौनसा मॉडल आगे
क्या है खबर?
2025 के अंतिम महीने में कारों की बिक्री शानदार रही है। हैचबैक, सेडान और SUV श्रेणियों में अच्छी मांग देखी गई, जो देश के सबसे अधिक बिकने वाले मॉडल्स में वृद्धि को दर्शाती है। शीर्ष-10 कारों की कुल बिक्री 1.8 लाख से अधिक रही, जो दिसंबर 2024 की 1.38 लाख की तुलना में 30.65 प्रतिशत अधिक है। मारुति सुजुकी बलेनो सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी, जिसकी बिक्री 22,108 रही है। जानिये शीर्ष-10 गाड़ियों के अन्य मॉडल्स कौनसे हैं।
शीर्ष कारें
ये हैं शीर्ष-5 कारें
सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में 20,706 बिक्री के साथ मारुति फ्रोंक्स दूसरे पयदान पर रही है। इसकी बिक्री पिछले साल दिसंबर में 10,752 रही थी। टाटा नेक्सन और नेक्सन EV की संयुक्त 19,375 बिक्री के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, जो 43 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। मारुति डिजायर और स्विफ्ट क्रमशः 19,072 और 18,767 की बिक्री के साथ क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहीं। इसके अलावा स्विफ्ट 5वें स्थान पर रही, जिसकी बिक्री 18,767 रही है।
शीर्ष SUVs
ये हैं शीर्ष SUVs
पिछले महीने शीर्ष-15 SUVs की बिक्री 1.79 लाख रही है, जाे पिछले साल इसी महीने में बिक्री 1.32 लाख की तुलना में 35.04 फीसदी है। सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs में फ्रोंक्स सबसे आगे रही, इसके बाद नेक्सन का नंबर आता है, जबकि मारुति ब्रेजा 17,704 बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर रही। सूची में टाटा पंच चौथे पायदान पर है, जिसकी बिक्री 15,980 रही है। इसके अलावा 15,885 की बिक्री के साथ स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो-N 5वें पायदान पर रही।