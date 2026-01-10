मारुति बलेनो पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकने वाली का रही है

मारुति बलेनो बनी दिसंबर में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, जानिए SUV में कौनसा मॉडल आगे

क्या है खबर?

2025 के अंतिम महीने में कारों की बिक्री शानदार रही है। हैचबैक, सेडान और SUV श्रेणियों में अच्छी मांग देखी गई, जो देश के सबसे अधिक बिकने वाले मॉडल्स में वृद्धि को दर्शाती है। शीर्ष-10 कारों की कुल बिक्री 1.8 लाख से अधिक रही, जो दिसंबर 2024 की 1.38 लाख की तुलना में 30.65 प्रतिशत अधिक है। मारुति सुजुकी बलेनो सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी, जिसकी बिक्री 22,108 रही है। जानिये शीर्ष-10 गाड़ियों के अन्य मॉडल्स कौनसे हैं।