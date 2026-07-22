पुरानी कार बेचने से पहले ये चीजें जरूर ठीक करवाएं

पुरानी कार बेचने से पहले ये 5 चीजें जरूर ठीक करवाएं, मिल सकती है बेहतर कीमत

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:03 am Jul 22, 202610:03 am

क्या है खबर?

अगर आप अपनी पुरानी कार बेचने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ जरूरी चीजें पहले ठीक करवा लेना फायदेमंद हो सकता है। अच्छी स्थिति में दिखने वाली कार खरीदार का भरोसा जल्दी जीतती है और बेहतर कीमत मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। थोड़े से खर्च में कराए गए छोटे सुधार बाद में बड़े फायदे का कारण बन सकते हैं। इससे कार बेचने की प्रक्रिया भी आसान और तेज हो जाती है।