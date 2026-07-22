पुरानी कार बेचने से पहले ये 5 चीजें जरूर ठीक करवाएं, मिल सकती है बेहतर कीमत
क्या है खबर?
अगर आप अपनी पुरानी कार बेचने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ जरूरी चीजें पहले ठीक करवा लेना फायदेमंद हो सकता है। अच्छी स्थिति में दिखने वाली कार खरीदार का भरोसा जल्दी जीतती है और बेहतर कीमत मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। थोड़े से खर्च में कराए गए छोटे सुधार बाद में बड़े फायदे का कारण बन सकते हैं। इससे कार बेचने की प्रक्रिया भी आसान और तेज हो जाती है।
#1
सर्विस, इंजन और बैटरी की जांच जरूर कराएं
कार बेचने से पहले इंजन की सामान्य सर्विस जरूर कराएं और इंजन ऑयल, फिल्टर तथा दूसरे जरूरी फ्लूइड की जांच करा लें।
अगर बैटरी कमजोर है या स्टार्ट होने में दिक्कत आ रही है, तो उसे भी ठीक करवा दें। साथ ही ब्रेक और टायर की स्थिति भी सही होनी चाहिए।
ये सभी बातें खरीदार पर अच्छा प्रभाव डालती हैं और कार की सही देखभाल का भरोसा भी दिलाती हैं।
#2
बॉडी, लाइट और केबिन को रखें बेहतर हालत में
अगर कार की बॉडी पर छोटे डेंट या खरोंच हैं, तो उन्हें ठीक करवा लेना अच्छा रहेगा।
हेडलाइट, टेललाइट और इंडिकेटर सही तरह से काम कर रहे हों, इसकी भी जांच करें। कार के अंदर की सीटें, डैशबोर्ड और फ्लोर मैट साफ रखें।
साफ-सुथरी और अच्छी दिखने वाली कार खरीदार को ज्यादा पसंद आती है और पहली नजर में बेहतर प्रभाव छोड़ने में भी मदद करती है, जिससे कार की कीमत पर सकारात्मक असर पड़ सकता है।
#3
जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड रखें तैयार
कार बेचने से पहले आरसी, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र और सर्विस रिकॉर्ड जैसे सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।
अगर किसी दस्तावेज की अवधि खत्म हो गई है, तो उसे पहले अपडेट करा लें। पूरी जानकारी और सही कागजात होने से खरीदार का भरोसा बढ़ता है।
इससे सौदा जल्दी तय होने में मदद मिलती है और वाहन का ट्रांसफर भी बिना परेशानी के पूरा हो जाता है, जिससे दोनों पक्षों का समय और मेहनत भी बचती है।