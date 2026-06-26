केवल कार का डिजाइन या फीचर्स देखकर फैसला लेना सही नहीं होता

नई कार खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव में इन बातों को जरूर करें चेक

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:45 pm Jun 26, 202608:45 pm

क्या है खबर?

नई कार खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव करना बेहद जरूरी माना जाता है। केवल कार का डिजाइन या फीचर्स देखकर फैसला लेना सही नहीं होता। टेस्ट ड्राइव के दौरान कार की परफॉर्मेंस, आराम और ड्राइविंग अनुभव को अच्छी तरह समझा जा सकता है। इससे यह भी पता चलता है कि कार आपकी जरूरत और ड्राइविंग शैली के अनुसार सही है या नहीं। कुछ जरूरी बातों की जांच जरूर करनी चाहिए, ताकि बाद में परेशानी का सामना न करना पड़े।