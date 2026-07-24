बारिश के बाद कार की इन चीजों की करें जांच

बारिश के बाद कार की इन चीजों की जरूर करें जांच

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:37 am Jul 24, 202609:37 am

क्या है खबर?

बरसात के मौसम में कार चलाने के बाद उसकी सही तरीके से जांच करना जरूरी है। कार के कुछ हिस्सों पर कई बार पानी, कीचड़ और नमी की वजह से बुरा असर पड़ता है, जो बाद में खराबी की वजह बन सकता है। समय रहते अगर आप जरूरी चीजों की जांच करते हैं, तो महंगे खर्च से बच सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी आपकी कार को लंबे समय तक बेहतर हालत में रखने में मदद करती है।