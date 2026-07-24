बारिश के बाद कार की इन चीजों की जरूर करें जांच
क्या है खबर?
बरसात के मौसम में कार चलाने के बाद उसकी सही तरीके से जांच करना जरूरी है। कार के कुछ हिस्सों पर कई बार पानी, कीचड़ और नमी की वजह से बुरा असर पड़ता है, जो बाद में खराबी की वजह बन सकता है। समय रहते अगर आप जरूरी चीजों की जांच करते हैं, तो महंगे खर्च से बच सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी आपकी कार को लंबे समय तक बेहतर हालत में रखने में मदद करती है।
#1
टायर, ब्रेक और वाइपर जरूर देखें
बारिश के बाद सबसे पहले कार के टायर, ब्रेक और वाइपर की जांच करें।
टायरों में सही हवा और पर्याप्त पकड़ होना जरूरी है, ताकि फिसलन वाली सड़क पर कार सुरक्षित रहे। ब्रेक ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, यह भी देख लें।
साथ ही वाइपर ब्लेड खराब या घिसे हुए दिखाई दें, तो उन्हें समय पर बदल देना बेहतर रहता है, जिससे बारिश में साफ दिखाई देने में कोई दिक्कत न हो।
#2
लाइट, बैटरी और इंजन की करें जांच
कार की हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर और फॉग लाइट सही चल रही हैं या नहीं, इसकी जांच जरूर करें।
बारिश के दौरान नमी की वजह से बैटरी के टर्मिनल पर गंदगी या जंग जम सकती है।
इंजन के नीचे किसी तरह का पानी जमा है या कोई रिसाव दिखाई दे रहा है, तो उसे तुरंत किसी अच्छे मैकेनिक से दिखाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर तुरंत मरम्मत भी करवा लेनी चाहिए।
#3
कार के अंदर की सफाई और नमी पर दें ध्यान
बारिश के बाद कार के अंदर नमी और बदबू बनने की संभावना बढ़ जाती है।
इसलिए फर्श की चटाई, सीट और डिक्की को अच्छी तरह जांच लें। अगर कहीं पानी जमा हो गया है, तो उसे तुरंत सुखा दें।
साथ ही कार को कुछ समय के लिए खुली हवा में रखें, ताकि अंदर की नमी निकल जाए और फफूंदी, बदबू या दूसरी समस्याओं से आपकी कार पूरी तरह सुरक्षित रह सके।