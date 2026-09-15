महिंद्रा XUV 7XO को भारत NCAP में मिली 5-स्टार रेटिंग, जानिए कैसा रहा प्रदर्शन

महिंद्रा XUV 7XO ने फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 14.76 अंक हासिल किए हैं। साइड इम्पैक्ट असेसमेंट में परफॉर्मेंस बेहतर रही।

गाड़ी ने साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से अधिकतम 16 अंक हासिल किए। इसने साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट भी पास किया।

इन नतीजों को मिलाकर XUV 7XO को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 30.76 का स्कोर मिला, जिससे यह आसानी से 5-स्टार रेटिंग के लिए योग्यता हासिल कर पाई।