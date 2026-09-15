महिंद्रा XUV 7XO को भारत NCAP में मिली 5-स्टार रेटिंग, जानिए कैसा रहा प्रदर्शन
क्या है खबर?
महिंद्रा एंड महिंद्रा की XUV 7XO ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। इस 3-पंक्ति वाली SUV ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) दोनों में 5-स्टार हासिल किए हैं, जो मजबूत क्रैश सेफ्टी पर कंपनी के फोकस को जारी रखता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि चालक और आगे बैठे यात्रियों के सिर और पैरों के ऊपरी हिस्से को अच्छी सुरक्षा मिलती है।
वयस्कों की सुरक्षा
वयस्क यात्रियों की सुरक्षा में मिले 30 से ज्यादा अंक
महिंद्रा XUV 7XO ने फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 14.76 अंक हासिल किए हैं। साइड इम्पैक्ट असेसमेंट में परफॉर्मेंस बेहतर रही।
गाड़ी ने साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से अधिकतम 16 अंक हासिल किए। इसने साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट भी पास किया।
इन नतीजों को मिलाकर XUV 7XO को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 30.76 का स्कोर मिला, जिससे यह आसानी से 5-स्टार रेटिंग के लिए योग्यता हासिल कर पाई।
बाल सुरक्षा
बच्चों की सुरक्षा में जबरदस्त रहा प्रदर्शन
बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी XUV 7XO का प्रदर्शन शानदार रहा और इसने 49 में से 44.97 अंक हासिल किए।
18 महीने के बच्चे के डमी के लिए पीछे की ओर सामने से सुरक्षा के लिए 7.97/8 और साइड से सुरक्षा के लिए 4/4 स्कोर हासिल किया।
3 साल के बच्चे के असेसमेंट में सामने से सुरक्षा के लिए पूरे 8/8 और साइड-इम्पैक्ट सुरक्षा के लिए 4/4 स्कोर हासिल किया।