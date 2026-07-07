गोवा में रेंटल महिंद्रा थार के लिए नए लाइसेंस पर रोक लग सकती है

गोवा में किराए पर चलने वाली महिंद्रा थार के लिए लाइसेंस पर लग सकती है रोक

क्या है खबर?

गोवा में घूमने जाने वाले सैलानियों को किराए पर महिंद्रा थार मिलना बंद हो सकता है। दरअसल, कई हादसों के बाद राज्य सरकार सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के मकसद से कार रेंटल ऑपरेटर्स को इस स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (SUV) के इस्तेमाल के लिए नए लाइसेंस देने पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। प्रदेश के परिवहन मंत्री मॉविन गोडिन्हो ने कहा कि यह प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) के सामने रखा जाएगा, जो इस पर आखिरी फैसला लेगा।