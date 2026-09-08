काइनेटिक DX प्लस वेरिएंट ज्यादा रेंज देता है

काइनेटिक ने लॉन्च किया बड़ी बैटरी वाला DX प्लस वेरिएंट, जानिए कितनी देगा रेंग

क्या है खबर?

काइनेटिक ने अपने DX इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइनअप में बड़ी बैटरी वाला एक नया वेरिएंट शामिल किया है। DX फैमिली स्कूटर के लॉन्च के समय कंपनी को ज्यादा रेंज न देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। कंपनी अब एक नया टॉप-रेंज वेरिएंट लाकर इस कमी को दूर कर रही है, जिसमें ज्यादा क्षमता वाली 3.1kWh की बैटरी और बेहतर स्पेसिफिकेशन वाला DX प्लस वेरिएंट दिया है। कंपनी स्कूटर काे 7 देशों में निर्यात करने की योजना है।