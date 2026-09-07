किआ ने पेश किया साइरोस का फ्लेक्स फ्यूल कॉन्सेप्ट, जानिए क्या किए हैं बदलाव

किआ साइरोस फ्लेक्स फ्यूल कॉन्सेप्ट में 1.0-लीटर, TGDI, 3-सिलेंडर, डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन लगा है।

पेट्रोल-इथेनॉल के अलग-अलग मिश्रणों के साथ काम करने लायक बनाने के लिए इस इंजन में कई मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बदलाव किए गए हैं।

इनमें बेहतर इंजन कंट्रोल यूनिट (ECU) और फ्यूल सिस्टम में किए गए बदलाव शामिल हैं।

कंपनी ने अभी तक फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन के पावर और टॉर्क के आंकड़े नहीं बताए हैं। साथ ही इसके फ्यूल-ब्लेंड कम्पैटिबिलिटी की भी जानकारी नहीं दी गई है।