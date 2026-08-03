किआ सोरेंटो की बुकिंग शुरू की गई है

किआ ने लॉन्च से पहले शुरू की सोरेंटो की बुकिंग, टीजर में दिखाई झलक

क्या है खबर?

किआ मोटर्स ने अपनी आगामी सोरेंटो SUV की बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है और इसके लॉन्च से पहले एक टीजर भी जारी किया है। ग्राहक अपने नजदीकी किआ डीलरशिप पर जाकर या ब्रांड की वेबसाइट के जरिए सोरेंटो की बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि, अभी तक इसकी लॉन्च तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। यह देश में ब्रांड की पहली हाइब्रिड SUV होगी। वैश्विक स्तर पर यह मॉडल 2002 से बिक रहा है।