किआ की नई 3-रो SUV सोरेंटो भारत में लॉन्च

किआ की नई 3-रो SUV सोरेंटो भारत में लॉन्च, कीमत 27.99 लाख से शुरू

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:41 pm Sep 04, 202602:41 pm

क्या है खबर?

कार बनाने वाली दक्षिण कोरियाई कंपनी किआ ने भारत में अपनी नई SUV सोरेंटो लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती कीमत 27.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। तीन रो वाली यह SUV 6 और 7 सीटों के विकल्प में आती है। इसे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्थित किआ प्लांट में तैयार किया गया है। भारत में लाई गई सोरेंटो फेसलिफ्टेड चौथी-जेनरेशन मॉडल है, जिसे कंपनी ने पहले अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पेश किया था।