नई बाइक में एक्सेसरी लगाने से पहले रहें सावधान

नई बाइक में एक्सेसरी लगवाने से पहले जरूर जान लें ये जरूरी बातें

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:23 am Aug 04, 202609:23 am

क्या है खबर?

नई बाइक खरीदने के बाद कई लोग उसे बेहतर और आकर्षक बनाने के लिए अलग-अलग एक्सेसरी लगवाते हैं। हालांकि, बिना सही जानकारी के कोई भी एक्सेसरी लगवाना बाद में नुकसान की वजह बन सकता है। गलत एक्सेसरी बाइक की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और वारंटी पर भी असर डाल सकती है। इसलिए नई बाइक में कोई भी बदलाव कराने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।