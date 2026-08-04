नई बाइक में एक्सेसरी लगवाने से पहले जरूर जान लें ये जरूरी बातें
क्या है खबर?
नई बाइक खरीदने के बाद कई लोग उसे बेहतर और आकर्षक बनाने के लिए अलग-अलग एक्सेसरी लगवाते हैं। हालांकि, बिना सही जानकारी के कोई भी एक्सेसरी लगवाना बाद में नुकसान की वजह बन सकता है। गलत एक्सेसरी बाइक की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और वारंटी पर भी असर डाल सकती है। इसलिए नई बाइक में कोई भी बदलाव कराने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
#1
हमेशा सही और अच्छी गुणवत्ता वाली एक्सेसरी चुनें
बाइक में एक्सेसरी लगवाते समय हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले और भरोसेमंद ब्रांड के उत्पाद ही चुनें।
सस्ते या लोकल सामान का इस्तेमाल करने से बाइक के पार्ट्स जल्दी खराब हो सकते हैं। अगर संभव हो तो कंपनी की ओर से मंजूर एक्सेसरी ही लगवाएं।
इससे फिटिंग बेहतर रहती है, बाइक सुरक्षित रहती है और किसी तकनीकी समस्या की संभावना भी काफी कम हो जाती है तथा लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन मिलता है।
#2
वारंटी और वायरिंग का रखें पूरा ध्यान
अगर बाइक नई है, तो एक्सेसरी लगवाने से पहले उसकी वारंटी की शर्तें जरूर पढ़ लें।
कई बार गलत तरीके से फिटिंग या वायरिंग कराने पर कंपनी वारंटी खत्म कर सकती है। अतिरिक्त लाइट, हॉर्न या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान लगवाते समय वायरिंग सही तरीके से कराना बहुत जरूरी है।
हमेशा अनुभवी मैकेनिक या अधिकृत सर्विस सेंटर से ही यह काम करवाना बेहतर माना जाता है, ताकि भविष्य में कोई तकनीकी दिक्कत न आए।
#3
सुरक्षा और नियमों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें
ऐसी एक्सेसरी बिल्कुल न लगवाएं जो सड़क सुरक्षा नियमों के खिलाफ हो या बाइक चलाने में परेशानी पैदा करे।
बहुत बड़ी क्रैश गार्ड, तेज आवाज वाले हॉर्न या जरूरत से ज्यादा चमकदार लाइट लगवाने से बचें। एक्सेसरी ऐसी होनी चाहिए जो बाइक का संतुलन न बिगाड़े और चलाने में कोई दिक्कत न आए।
सही चुनाव करने से बाइक लंबे समय तक सुरक्षित, भरोसेमंद और बेहतर प्रदर्शन करती रहती है तथा सफर भी ज्यादा आरामदायक बना रहता है।