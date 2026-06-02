पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर EV चार्ज करते समय इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। लंबी यात्रा या रोजमर्रा के सफर में कई लोग इन स्टेशनों पर गाड़ी चार्ज करते हैं। हालांकि, थोड़ी सावधानी रखना यहां बहुत जरूरी माना जाता है। सही तरीके से चार्जिंग करने से समय भी बचता है और बैटरी भी बेहतर रहती है। कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर पब्लिक चार्जिंग का अनुभव ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनाया जा सकता है।

#1 चार्जिंग शुरू करने से पहले जांच जरूर करें चार्जिंग शुरू करने से पहले स्टेशन और चार्जर को एक बार अच्छी तरह देख लेना चाहिए। यह देख लें कि मशीन सही हालत में है और केबल कहीं से टूटी या ढीली नहीं है। चार्जिंग प्वाइंट आपकी गाड़ी के पोर्ट से मेल खाता है या नहीं, यह भी जरूरी है। अगर स्क्रीन पर कोई खराबी दिखे तो चार्जिंग शुरू न करें। छोटी सी जांच कई बार बड़ी परेशानी और समय की बर्बादी से बचा सकती है।

#2 बैटरी और समय का रखें सही ध्यान पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर बैटरी को जरूरत के हिसाब से चार्ज करना बेहतर माना जाता है। बहुत ज्यादा देर तक गाड़ी लगाए रखने से दूसरे लोगों को परेशानी हो सकती है। चार्जिंग शुरू करने के बाद स्क्रीन पर बैटरी और समय देखते रहें। अगर ऐप या मैसेज अलर्ट की सुविधा हो तो उसका इस्तेमाल करें। इससे पता चलता रहता है कि कितनी चार्जिंग हुई। सही समय पर गाड़ी हटाने से सफर भी आसान रहता है।

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