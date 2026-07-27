कार में ये इमरजेंसी टूल हमेशा रखें

लंबी यात्रा से पहले कार में रखें ये जरूरी सामान, रास्ते में नहीं होगी परेशानी

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:41 am Jul 27, 202608:41 am

क्या है खबर?

कार लेकर सफर पर निकलते समय केवल ईंधन भरवाना और गाड़ी की सर्विस कराना ही काफी नहीं होता। कई बार रास्ते में अचानक टायर पंचर, बैटरी डिस्चार्ज या दूसरी छोटी तकनीकी खराबी आ सकती है। ऐसे समय में अगर कार में जरूरी इमरजेंसी टूल मौजूद हों तो परेशानी काफी कम हो जाती है। इसलिए हर चालक को अपनी कार में कुछ जरूरी सुरक्षा, मरम्मत और आपात स्थिति से जुड़े उपयोगी सामान हमेशा जरूर रखना चाहिए।