लंबी यात्रा से पहले कार में रखें ये जरूरी सामान, रास्ते में नहीं होगी परेशानी
क्या है खबर?
कार लेकर सफर पर निकलते समय केवल ईंधन भरवाना और गाड़ी की सर्विस कराना ही काफी नहीं होता। कई बार रास्ते में अचानक टायर पंचर, बैटरी डिस्चार्ज या दूसरी छोटी तकनीकी खराबी आ सकती है। ऐसे समय में अगर कार में जरूरी इमरजेंसी टूल मौजूद हों तो परेशानी काफी कम हो जाती है। इसलिए हर चालक को अपनी कार में कुछ जरूरी सुरक्षा, मरम्मत और आपात स्थिति से जुड़े उपयोगी सामान हमेशा जरूर रखना चाहिए।
#1
स्टेपनी, जैक और जरूरी उपकरण रखें साथ
कार में अच्छी हालत वाली स्टेपनी, मजबूत जैक और सही आकार का व्हील स्पैनर हमेशा होना चाहिए।
रास्ते में टायर पंचर होने पर यही सामान सबसे पहले काम आता है। इसके साथ टायर में हवा भरने वाला छोटा एयर पंप और टायर प्रेशर गेज भी रखना फायदेमंद रहता है।
समय-समय पर स्टेपनी, एयर पंप और इन सभी उपकरणों की स्थिति अच्छी तरह जांचते रहना भी उतना ही जरूरी माना जाता है।
#2
टॉर्च, फर्स्ट एड बॉक्स और जंप केबल रखें
रात के समय या सुनसान जगह पर कार खराब होने पर तेज रोशनी वाली टॉर्च बहुत काम आती है।
इसके अलावा, फर्स्ट एड बॉक्स, जंप स्टार्ट केबल, टो रोप, रिफ्लेक्टिव चेतावनी त्रिकोण और दस्ताने भी कार में जरूर रखें।
ये सभी सामान आपात स्थिति में आपकी सुरक्षा बढ़ाते हैं और जरूरत पड़ने पर दूसरी गाड़ियों या लोगों से सुरक्षित तरीके से मदद लेने में भी काफी सहायक और उपयोगी साबित होते हैं।
#3
पानी, चार्जर और जरूरी नंबर भी रखें
इमरजेंसी टूल के साथ मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, पीने का पानी, कुछ अतिरिक्त फ्यूज और जरूरी फोन नंबरों की सूची भी कार में रखनी चाहिए।
लंबी यात्रा से पहले सभी उपकरणों की जांच कर लें और खराब सामान तुरंत बदल दें। थोड़ी सी तैयारी कई बार बड़ी परेशानी से बचा सकती है।
इससे सफर अधिक सुरक्षित, आरामदायक, तनावमुक्त और हर परिस्थिति में पहले से बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है।