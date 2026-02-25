JSW मोटर्स की पहली कार जेटूर T2 हो सकती है

JSW मोटर्स ने दिखाई अपनी पहली कार की झलक, इसी साल देगी दस्तक

क्या है खबर?

JSW मोटर्स चीन की ऑटोमोबाइल कंपनी चेरी के साथ साझेदारी में दिवाली तक जेटूर T2 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने डीलर पार्टनर भर्ती कैंपेन के विज्ञापन में आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी कर दी है। टीजर में एक SUV का धुंधला सिल्हूट दिखाया है, जिसकी टैगलाइन- 'भविष्य पुकार रहा है। क्या आप इस सफर में शामिल होंगे? रखी है। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी कार लॉन्च से पहले डीलर नेटवर्क तैयार कर रही है।