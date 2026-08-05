JSW MG की नई SUV 26 अगस्त को दस्तक देगी

JSW MG 26 अगस्त को लॉन्च करेगी हेक्टर हॉक SUV, जानिए क्या होगी खासियत

क्या है खबर?

JSW MG मोटर्स 26 अगस्त को अपनी नई SUV लॉन्च करेगी, जिसका नाम हेक्टर हॉक होने की उम्मीद है। यह कंपनी के नए ADAPT प्लैटफॉर्म पर आधारित पहला मॉडल होगा और इसे बैटरी इलेक्ट्रिक (EV) और प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) दोनों तरह के पावरट्रेन के साथ पेश किया जाएगा। हेक्टर हॉक इंटरनेशनल लेवल पर उपलब्ध वुलिंग स्टारलाइट 560 पर आधारित है। इसकी लंबाई 4.7-मीटर, चौड़ाई 1.85-मीटर और ऊंचाई 1.7-मीटर है। SUV को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया।