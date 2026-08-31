पार्थ जिंदल को JSW MG मोटर का चेयरमैन बनाया गया है

JSW MG मोटर ने पार्थ जिंदल को बनाया चेयरमैन, जानिए क्या है उनका लक्ष्य

क्या है खबर?

JSW MG मोटर ने पार्थ जिंदल को कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया है। कंपनी भारत में अपनी ग्रोथ और स्थानीय स्तर पर उत्पादन की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है। JSW समूह और चीनी कंपनी SAIC मोटर के बीच संयुक्त उद्यम बनने के समय से ही जिंदल इसके बोर्ड के सदस्य रहे हैं। कंपनी ने बताया कि वे कंपनी की उत्पाद रणनीति, निर्माण के विस्तार और स्थानीयकरण कार्यक्रम को आकार देने में गहराई से शामिल रहे हैं।