AMPSTAR इलेक्ट्रिक बस और ट्रक बनाएगी

JSW ग्रुप ने लॉन्च किया AMPSTAR इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल ब्रांड, जानिए क्या-क्या बनाएगी

क्या है खबर?

JSW ग्रुप की इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल कंपनी JSW ग्रीनटेक ने AMPSTAR नाम का एक नया ब्रांड लॉन्च किया है। यह भारत में इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक बनाएगा। इसकी घोषणा मंगलवार (22 सितंबर) को मुंबई में की गई। ग्राहक सीधे खरीद, लीजिंग, बैटरी एज ए सर्विस (BaaS), ओनरशिप और ऑपरेटिंग के दूसरे मॉडल्स में से चुन सकेंगे। कंपनी अपनी कमर्शियल मोबिलिटी सर्विस के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सॉल्यूशन, फाइनेंसिंग ऑप्शन और बिक्री के बाद की सर्विस भी देगी।