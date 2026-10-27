JLR ने डिफेंडर 110 का भारत में उत्पादन शुरू किया है

JLR ने भारत में शुरू किया डिफेंडर 110 का उत्पादन, कीमत 34 लाख रुपये तक घटी

क्या है खबर?

जगुआर लैंड रोवर (JLR) ने पुणे में डिफेंडर 110 का निर्माण शुरू कर दिया है। इसके साथ ही यूरोप के बाहर भारत पहला ऐसा बाजार बन गया है, जहां इस SUV का स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। यहां असेंबल की जा रही गाड़ी में पहले वैकल्पिक तौर पर मिलने वाले फीचर्स शामिल किए हैं। भारत में उत्पादन शुरू होने से इसकी कीमत 34 लाख रुपये तक कम हो गई है और डिलीवरी 15 नवंबर से शुरू होगी।