जीप कंपास स्पोर्ट डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट की डिलीवरी अगले महीने शुरू होगी

जीप कंपास स्पोर्ट डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

जीप ने भारत में कंपास स्पोर्ट का डीजल-ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च किया है। इसके साथ ही कंपास के एंट्री-लेवल स्पोर्ट वेरिएंट में पहली बार 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। इससे यह भारत में इस SUV का सबसे किफायती ऑटोमैटिक वर्जन बन गया है। जीप कंपास के बेस स्पोर्ट ऑटोमैटिक वेरिएंट के साथ कंपनी एक वैकल्पिक एक्सेसरी पैक भी दे रही है, जिसकी कीमत 29,900 रुपये है। इस नए वेरिएंट की डिलीवरी नवंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी।