लंबी यात्रा पर निकलने से पहले कार में इन चीजों की जांच है बेहद जरूरी

लंबी यात्रा पर निकलने से पहले कार की सही जांच करना बहुत जरूरी होता है। इससे सफर सुरक्षित और आरामदायक बनता है और रास्ते में खराबी की संभावना कम हो जाती है। कई लोग जल्दी में जरूरी चीजें चेक करना भूल जाते हैं, जिससे परेशानी हो सकती है। इसलिए यात्रा से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपकी यात्रा बिना रुकावट और पूरी तरह सुरक्षित तरीके से पूरी हो सके और आपको कोई दिक्कत न आए।

#3 टायर और ब्रेक की स्थिति जरूर जांचें यात्रा से पहले कार के टायर और ब्रेक की अच्छी तरह जांच करना जरूरी है। टायर में सही हवा होनी चाहिए और उनका घिसाव ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही स्टेपनी भी सही हालत में होनी चाहिए। ब्रेक ठीक से काम कर रहे हों, यह भी देखना जरूरी है। अगर टायर या ब्रेक में कोई दिक्कत हो, तो उसे पहले ही ठीक करवा लेना चाहिए, ताकि रास्ते में किसी तरह की समस्या न आए और यात्रा सुरक्षित बनी रहे।

#2 इंजन ऑयल, बैटरी और लाइट्स पर दें ध्यान कार के इंजन ऑयल का स्तर सही होना चाहिए और जरूरत हो तो उसे बदल लेना चाहिए। बैटरी की स्थिति भी जांच लें, ताकि बीच रास्ते में गाड़ी बंद न हो जाए। इसके साथ ही हेडलाइट, इंडिकेटर और ब्रेक लाइट सही से काम कर रहे हों, यह देखना जरूरी है। यह सभी चीजें आपकी सुरक्षा के लिए बेहद अहम होती हैं और खासकर रात की यात्रा में इनका सही होना बहुत जरूरी होता है।

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