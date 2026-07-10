बाइक कम देने लगी माइलेज? इन चीजों की तुरंत कराएं जांच
क्या है खबर?
अगर आपकी बाइक का माइलेज अचानक पहले से कम हो गया है, तो इसे सामान्य बात मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार छोटी तकनीकी खराबियां या गलत रखरखाव इसकी वजह बन जाते हैं। समय रहते जांच और सही देखभाल करने से माइलेज फिर बेहतर हो सकता है। साथ ही इंजन की कार्यक्षमता भी बनी रहती है और भविष्य में होने वाले बड़े मरम्मत खर्च से भी काफी हद तक बचाव किया जा सकता है।
#1
एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग और टायर जरूर जांचें
माइलेज कम होने पर सबसे पहले एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग की जांच कराएं। अगर ये गंदे या खराब हैं तो इन्हें साफ या बदलवा दें। साथ ही टायर में सही हवा होना भी जरूरी है, क्योंकि कम हवा होने पर इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से ईंधन की बचत होती है और बाइक पहले जैसी बेहतर चलने लगती है। नियमित जांच से कई दूसरी खराबियों का समय रहते पता चल जाता है।
#2
इंजन ऑयल और चलाने की आदत भी बदलें
समय पर इंजन ऑयल नहीं बदलने से भी माइलेज कम हो सकता है। हमेशा कंपनी की सलाह के अनुसार सही ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल करें। बार-बार तेज एक्सेलरेशन, अचानक ब्रेक लगाना और जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार में बाइक चलाना भी ईंधन की खपत बढ़ा देता है। संतुलित गति और सही गियर में बाइक चलाने से माइलेज बेहतर रहता है और इंजन पर भी कम दबाव पड़ता है। इससे इंजन की कार्यक्षमता लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है।
#3
समस्या बनी रहे तो मैकेनिक से जांच कराएं
अगर इन सभी बातों का ध्यान रखने के बाद भी माइलेज नहीं सुधरता, तो बाइक को भरोसेमंद मैकेनिक या अधिकृत सर्विस सेंटर पर जरूर दिखाएं। फ्यूल इंजेक्टर, कार्ब्यूरेटर, ब्रेक या इंजन से जुड़ी कोई तकनीकी खराबी भी इसकी वजह हो सकती है। समय पर जांच और मरम्मत कराने से बाइक का प्रदर्शन सुधरता है, माइलेज बढ़ता है और लंबे समय तक वाहन बेहतर स्थिति में बना रहता है। साथ ही सफर अधिक सुरक्षित, आरामदायक और भरोसेमंद भी बना रहता है।