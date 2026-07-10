बाइक कम देने लगी माइलेज? इन चीजों की तुरंत कराएं जांच

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एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग और टायर जरूर जांचें

माइलेज कम होने पर सबसे पहले एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग की जांच कराएं। अगर ये गंदे या खराब हैं तो इन्हें साफ या बदलवा दें। साथ ही टायर में सही हवा होना भी जरूरी है, क्योंकि कम हवा होने पर इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से ईंधन की बचत होती है और बाइक पहले जैसी बेहतर चलने लगती है। नियमित जांच से कई दूसरी खराबियों का समय रहते पता चल जाता है।