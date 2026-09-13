गाड़ी को चमकदार बनाने के लिए क्या PPF लगवाना सही? जानिए इसके फायदे-नुकसान

यह एक पारदर्शी और मजबूत पॉलीयूरेथेन कोट होती है, जिसे कार के बाहरी पेंट पर चढ़ाया जाता है। यह एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करती है।

यह फिल्म ऐसे मजबूत सामग्री से बनी होती है, जो रसायन, पराबैंगनी विकिरण और खराब मौसम का सामना कर सकती है।

वैक्स या सिरेमिक कोटिंग के उलट PPF एक परतदार और लचीली फिल्म होती है, जो झटकों को सह सकती है और पेंट को खराब होने से बचा सकती है।