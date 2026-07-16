बाइक का फ्यूल टैंक हमेशा पूरा भरा होना चाहिए

बाइक का फ्यूल टैंक हमेशा फुल रखना सही है या नहीं? जानिए जवाब

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:47 am Jul 16, 202609:47 am

क्या है खबर?

कई लोग मानते हैं कि बाइक का फ्यूल टैंक हमेशा पूरा भरा होना चाहिए, जबकि कुछ लोग जरूरत के हिसाब से ही पेट्रोल भरवाते हैं। ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि कौन-सा तरीका सही है। जानकारों के अनुसार, हर समय टैंक फुल रखना जरूरी नहीं है। बहुत कम पेट्रोल पर लगातार बाइक चलाना भी सही नहीं है। सही आदत अपनाने से इंजन और फ्यूल सिस्टम बेहतर तरीके से काम करते हैं और सफर के दौरान परेशानी नहीं होती।