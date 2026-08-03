बाढ़ के पानी में कार बंद हो जाए तो भूलकर भी न करें ये गलती

बाढ़ के पानी में कार बंद हो जाए तो भूलकर भी न करें ये गलती

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:54 am Aug 03, 202608:54 am

क्या है खबर?

बारिश के मौसम में कई जगह सड़कों पर पानी भर जाता है। ऐसे में अगर कार बाढ़ या गहरे पानी में जाकर अचानक बंद हो जाए, तो घबराने के बजाय सही कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। छोटी सी गलती इंजन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है और मरम्मत का खर्च भी काफी बढ़ सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में जल्दबाजी करने के बजाय पहले अपनी और साथ बैठे लोगों की सुरक्षा पर ध्यान देना सबसे जरूरी है।