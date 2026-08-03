बाढ़ के पानी में कार बंद हो जाए तो भूलकर भी न करें ये गलती
क्या है खबर?
बारिश के मौसम में कई जगह सड़कों पर पानी भर जाता है। ऐसे में अगर कार बाढ़ या गहरे पानी में जाकर अचानक बंद हो जाए, तो घबराने के बजाय सही कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। छोटी सी गलती इंजन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है और मरम्मत का खर्च भी काफी बढ़ सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में जल्दबाजी करने के बजाय पहले अपनी और साथ बैठे लोगों की सुरक्षा पर ध्यान देना सबसे जरूरी है।
#1
कार दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश न करें
अगर पानी में कार बंद हो गई है, तो सबसे पहले उसे दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश बिल्कुल न करें।
ऐसा करने से पानी इंजन के अंदर पहुंच सकता है और इंजन पूरी तरह खराब हो सकता है। अगर पानी तेजी से बढ़ रहा हो, तो सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाएं।
इसके बाद सड़क सहायता सेवा, टोइंग वाहन या मैकेनिक की मदद लें और कार को सुरक्षित स्थान तक ले जाएं।
#2
पानी उतरने के बाद कार की अच्छी तरह जांच कराएं
कार को सुरक्षित जगह पहुंचाने के बाद किसी भरोसेमंद मैकेनिक से उसकी पूरी जांच जरूर कराएं।
इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, बैटरी, ब्रेक, वायरिंग और दूसरे जरूरी हिस्सों में पानी गया है या नहीं, इसकी जांच कराना जरूरी है। बिना जांच के कार चलाना आगे चलकर बड़ी खराबी की वजह बन सकता है।
जरूरत पड़ने पर इंजन ऑयल और दूसरे तरल पदार्थ भी तुरंत बदलवा लेने चाहिए, जिससे वाहन दोबारा सुरक्षित तरीके से चलाया जा सके।
#3
पहले से सावधानी बरतना ही सबसे बेहतर उपाय
भारी बारिश के दौरान जलभराव वाली सड़कों से बचने की कोशिश करें।
अगर पानी का स्तर ज्यादा दिखे, तो उस रास्ते से कार निकालने का जोखिम न लें। मौसम और ट्रैफिक की जानकारी पहले ही देख लें। अगर पानी टायर के आधे हिस्से से ऊपर हो, तो वाहन रोक देना ज्यादा सुरक्षित रहता है।
थोड़ी सी सावधानी आपकी कार को बड़े नुकसान और आपको किसी दुर्घटना से बचा सकती है।