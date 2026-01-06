हुंडई के कारखानों में काम करेंगे इंसानों जैसे रोबोट, CES में किया प्रदर्शन
क्या है खबर?
हुंडई मोटर समूह ने 2028 से अपने कारखानों में मानव जैसे दिखने वाले रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू करने की घोषणा की है, क्योंकि बड़ी कंपनियां इस नई तकनीक को अपनाने की होड़ में लगी हैं। दक्षिण कोरियाई कंपनी ने लास वेगास में आयोजित कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) में बोस्टन डायनेमिक्स की ओर से विकसित रोबोट एटलस का प्रदर्शन किया। अमेजन, टेस्ला और चीनी कार निर्माता BYD ने भी अपने संचालन में रोबोट का उपयोग करने की घोषणा की है।
काम
अधिक कामों के लिए विकसित किया जा रहा रोबोट
दक्षिण कोरियाई कार निर्माता का कहना है कि वह एटलस को अपने वैश्विक नेटवर्क में शामिल करने की योजना बना रही है, जिसमें अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में स्थित प्लांट भी शामिल है। हुंडई ने कहा कि एटलस रोबोट धीरे-धीरे और अधिक कार्यभार संभालेंगे। इसे सामान्य औद्योगिक उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसको मनुष्यों के साथ काम करने और मशीनों को ऑटोमैटिक रूप से संचालित करने के लिए विकसित किया जा रहा है।
फायदा
क्या होगा रोबोट के इस्तेमाल का फायदा?
हुंडई ने कहा कि ये रोबोट मानव श्रमिकों पर शारीरिक तनाव कम करने, खतरनाक कार्यों को संभालने और इस तकनीक के व्यापक उपयोग का मार्ग प्रशस्त करने में मदद करेंगे। कंपनी ने यह नहीं बताया कि वह शुरू में कितने रोबोट तैनात करेगी या इस परियोजना पर कितनी लागत आएगी। हुंडई के उपाध्यक्ष जेहून चांग ने रोबोटों के कारण मानव श्रमिकों की नौकरी जाने की चिंताओं को स्वीकार किया, लेकिन रोबोट के प्रशिक्षण और अन्य भूमिकाओं में आवश्यकता बनी रहेगी।