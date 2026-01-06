हुंडई 2028 से अपने कार निर्माण प्लांट्स में रोबोट तैनात करेगी

हुंडई के कारखानों में काम करेंगे इंसानों जैसे रोबोट, CES में किया प्रदर्शन

क्या है खबर?

हुंडई मोटर समूह ने 2028 से अपने कारखानों में मानव जैसे दिखने वाले रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू करने की घोषणा की है, क्योंकि बड़ी कंपनियां इस नई तकनीक को अपनाने की होड़ में लगी हैं। दक्षिण कोरियाई कंपनी ने लास वेगास में आयोजित कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) में बोस्टन डायनेमिक्स की ओर से विकसित रोबोट एटलस का प्रदर्शन किया। अमेजन, टेस्ला और चीनी कार निर्माता BYD ने भी अपने संचालन में रोबोट का उपयोग करने की घोषणा की है।