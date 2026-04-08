हुंडई कारों की कीमत में मई से वृद्धि लागू होगी

हुंडई कारों की कारें मई से होंगी 1 फीसदी महंगी, जानिए कितने बढ़ सकते हैं दाम

क्या है खबर?

हुंडई मोटर कंपनी ने मई से गाड़ियों की कीमतों में 1 प्रतिशत तक की वृद्धि करने की घोषणा की है। कार निर्माता ने किसी खास मॉडल की मूल्य वृद्धि का खुलासा नहीं किया है। उसने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि "वृद्धि की मात्रा वेरिएंट और मॉडल के आधार पर अलग-अलग होगी।" साथ ही कहा कि बढ़ती इनपुट लागतों के कारण मामूली मूल्य संशोधन के माध्यम से इस प्रभाव के एक हिस्से को ग्राहकों पर डालना आवश्यक हो गया है।