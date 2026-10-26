हुंडई बेयोन को भारत AI वॉयस असिस्टेंट के साथ पेश किया गया है

हुंडई बेयोन SUV भारत में लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत

क्या है खबर?

हुंडई मोटर कंपनी ने नई बेयोन को भारतीय बाजार में लाॅन्च कर दिया है। भारत में बनी इस SUV को 50 से ज्यादा बाजारों में निर्यात भी किया जाएगा। इसमें नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स दिए हैं। कंपनी के लाइनअप में यह हुंडई क्रेटा के नीचे रहेगी। यह 7 वेरिएंट- HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 और HX10 में उपलब्ध होगी और 6 सिंगल-टोन, 2 ड्यूल-टोन और 2 मैट रंग विकल्पों में आएगी।